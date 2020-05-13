مساعدات طبية تركية تصل غزة لمواجهة "كورونا"

وصلت شاحنات مساعدات طبية تركية، إلى قطاع غزة، مساء الأربعاء، لدعم جهود مواجهة فيروس "كورونا".

والشحنة جزء من المساعدات التي سلمها رئيس السلك الدبلوماسي التركي المؤقت لدى دولة فلسطين، السفير أحمد رضا ديمير، في 5 مايو/ أيار الماضي، لوزارة الصحة في رام الله.

ودخلت شاحنات المساعدات الطبية التركية القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم.

ولم يتسن الحصول على توضيح من وزارة الصحة الفلسطينية حول كمية المساعدات التي وصلت القطاع ومحتوياتها.

ومن المقرر أن يتم تسليم تلك المساعدات لوزارة الصحة في قطاع غزة في وقت لاحق.

وتتكون المساعدات التي سُلمت لوزارة الصحة في رام الله الأسبوع الماضي، نحو 40 ألفا من مجموعات اختبار كورونا، و100 ألف كمامة من طراز "إن 95"، و40 ألف بدلة واقية، و100 ألف قفاز، و20 ألف نظارة واقية، و20 ألف ليتر مواد تعقيم، و4 أجهزة فحص "PCR"، ومواد طبية أخرى.