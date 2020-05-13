وزير الصحة التركي يعلن السيطرة على جائحة كورونا ببلاده

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، الأربعاء، أن بلاده سيطرت على جائحة كورونا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه اجتماع المجلس العلمي حول كورونا بالعاصمة أنقرة.

وقال قوجة: "نشهد تحسنا مستقرا منذ الأسبوع الخامس للجائحة التي أصبحت تحت السيطرة".

وأضاف "يمكننا إجراء 50 ألف اختبار لكورونا يوميا، لكن لا نصل لهذا الرقم نظرا لتراجع الفيروس".

وأردف "منذ الإصابة الأولى بكورونا، رصدت فرق المتابعة (عددها 6239) 722 ألف شخص كان كل منهم على اتصال بمصاب واحد على الأقل".

ومضى قائلا: "يوم واحد محفوف بالمخاطر يمكن أن يغير المشهد، بعد 8 أسابيع من الالتزام بتدابير كورونا".

وأضاف: "إذا منحنا فرصة للفيروس فيحتمل العودة لما كنا عليه الشهر الماضي، لنكون درسا للعالم بعد أن أصبحنا نموذجا يحتذى".

وردا على سؤال عن إمكانية فرض حظر تجول خلال عطلة عيد الفطر، قال قوجة إن ذلك سيحدده سير الوباء خلال الأسبوع المقبل.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة التركية، تسجيل 1639 إصابة جديدة بالفيروس لترتفع الحصيلة إلى 143 ألفا و114.

كما ارتفعت حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 3952 إثر تسجيل 58 وفاة جديدة.