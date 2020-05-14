المعكرونة التركية تأمن احتياج الداخل وتسجل ارتفاعاً في الصادرات للخارج

شهدت الصادرات التركية من المعكرونة ارتفاعاً خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل 12.23 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، رغم إعطاء الأولوية للسوق المحلي في إطار تدابير مكافحة كورونا.

وأوضح "عبد القادر كولاهجي أوغلو" رئيس مجلس إدارة جمعية منتجي المعكرونة في تركيا للأناضول الخميس، أن الطلب على المنتجات الغذائية الرئيسية وخاصة المعكرونة، شهدت زيادة كبيرة مع انتشار فيروس كورونا في العالم.

وأشار أن صادراتهم خلال الربع الأول من 2020، ارتفعت بمعدل 12.23 بالمئة، محققة عائدات بقيمة 170 مليون دولار.

وأضاف أنهم أجلوا طلباتهم الخارجية من أجل تلبية الطلب المحلي وتوفيره للمواطنين في هذه الفترة، مؤكدا تلبية الطلب المحلي دون أي مشاكل منذ اليوم الأول لأزمة كورونا.

ولفت أن المعكرونة التركية وصلت إلى 160 دولة حول العالم، وأن فنزويلا كانت البلد الأكثر استيرادا لها خلال الفترة المذكورة.

وذكر أنهم يستهدفون رفع صادراتهم بمعدل 20 بالمئة في نهاية العام الحالي.

جدير بالذكر، أن تركيا تحتل المرتبة الثانية عالميًا بعد إيطاليا، في قائمة البلدان الأكثر تصديرا للمعكرونة، وأن قطاع إنتاج المعكرونة يوفر فرص عمل لـ35 ألف شخص بالبلاد.</p>