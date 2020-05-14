بالتصفيق.. رضيع تركي يغادر المستشفى منتصرا على كورونا

غادر رضيع تركي في "قوجة إيلي" شمال غرب البلاد، مستشفى بالولاية وسط تصفيق الكادر الطبي، إثر هزيمته فيروس كورونا بعد 23 يوما من مقاومته.

وأفاد بيان صادر عن مستشفى "فارابي" الحكومي بمنطقة داريجا، أن الزوجين نوزت وخديجة بارلاق قيليج، كانا يخضعان للعلاج من كورونا.

وأضاف البيان، أن الزوجين رُزقا مولودا ذكرا خلال هذه الفترة، وأن الفحوصات الطبية أظهرت إصابته بالفيروس.

وإثر ذلك نُقل الرضيع إلى وحدة العناية المركزة، حيث خاض صراعا طويلا ضد الفيروس استمر 23 يوما، ليخرج منه منتصرا ويغادر المستشفى وسط تصفيق وتشجيع الكادر الطبي.

ولدى مغادرتهما، أعرب والدا الطفل عن بالغ شكرهما لكادر المستشفى، وعلى رأسهم أطباء وممرضو وحدة العناية المركزة.