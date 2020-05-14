تركيا تجلي مجموعة من رعاياها ومواطني دول مختلفة من منطقة الكاريبي

أجلت السلطات التركية مجموعة من رعاياها ومواطني بلدان مجاورة، من دول مختلفة في منطقة البحر الكاريبي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووصلت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، الخميس إلى مطار إسطنبول وعلى متنها 236 شخصًا تم نقلهم من منطقة البحر الكاريبي.

ومن المقرر أن يخضع القادمون للحجر الصحي لمدة 14 يومًا في مساكن طلابية مختلفة ضمن تدابير وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في تغريدة عبر تويتر، إن من بين القادمين مواطنا أذربجانيا، و42 مجريا، و38 رومانيا، ومواطنا تونسي، و154 تركيًا.

وفي وقت سابق، قال تشاوش أوغلو، إن أنقرة أجلت أكثر من 65 ألفا من رعاياها في 103 دول، كانوا عالقين فيها جراء تداعيات فيروس كورونا.

يأتي ذلك ضمن حملة واسعة أطلقتها السلطات التركية في 18 أبريل/ نيسان الماضي، بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، لإجلاء آلاف المواطنين من الخارج، لقضاء رمضان وعيد الفطر مع ذويهم.