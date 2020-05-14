في عيد "اللغة التركية".. أردوغان: لطالما دافعنا بها عن المظلومين

هنأ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، شعب بلاده بمناسبة عيد اللغة التركية، الذي يتم الاحتفال به في الـ13 من مايو/ايار من كل عام.

تهنئة الرئيس أردوغان جاءت من خلال تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مرفقة بمقطع فيديو.

وقال أردوغان في تغريدته "قلنا سنتحدث اللغة التركية، ودائمًا ما دافعت تركيا عن المظلومين بهذه اللغة".

وتابع قائلا "ومن الآن فصاعدا، وكما كنا، سندافع عن قضايا الحق والعدالة مستخدمين لغتنا التركية".

ويرجع تاريخ عيد اللغة التركية إلى المرسوم الذي أعلن عنه كرمان أوغلو محمد بك، وهو أحد أمراء الإمارات التركية في الأناضول في القرن الثالث عشر.

وأمر محمد بك في المرسوم باستخدام اللغة التركية في 13 مايو 1278 كلغة رسمية في جميع المعاملات والمجالس، وذلك للإشارة إلى الأهمية الثقافية والتراثية للغة وضرورة الحفاظ عليها.