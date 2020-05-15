تركيا.. 48 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 4055

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 48 حالة وفاة جديدة بوباء كورونا كوفيد-19 لترتفع حصيلة الوفيات جراء الوباء إلى 4 آلاف و55.

وحسب المعطيات الأخيرة، اليوم الجمعة، سجلت تركيا ألفا و708 إصابات خلال آخر 24 ساعة ترفع الحصيلة إلى 146ألفا و457.

وتجاوز عدد المتعافين 106 آلاف بعد تعافي ألفين و103 شخصاً خلال آخر 24 ساعة وبذلك تتجاوز أعداد المتعافين 71في المئة من إجمالي عدد حالات الإصابة.

وأشار وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه في تعليقه على الإحصائيات إلى أن عدد المرضى بوحدات العناية المركزة مستمر في الانخفاض.

وأكد قوجه أهمية مراعاة ارتداء الكمامات ومراعاة المسافة الاجتماعية.