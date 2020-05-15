حظر تجوال لمدة 4 أيام  في 15 ولاية تركية منتصف ليل الجمعة

يبدأ منتصف ليل الجمعة/ السبت، سريان حظر التجوال أربعة أيام في 15 ولاية تركية، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن حظر التجوال يبدأ اعتبارا من الساعة 00.00 ليل الجمعة/السبت، وينتهي منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء، (يمتد من 16- 19 مايو/ أيار).

وأضاف البيان أن المحال التجارية ستكون مغلقة يومي السبت والأحد، على أن تفتح الاثنين والثلاثاء، بين 10:00 صباحا و16:00 بالتوقيت المحلي.

ويشمل الحظر كلا من أنقرة، وإسطنبول، وباليكسير، وبورصة، وأسكيشهير، وغازي عنتاب، وإزمير، وقيصري، وقوجه إيلي، وقونية، وصامسون، ومانيسا، وصقاريا، وزنغولداق، ووان.

وسيسمح للمواطنين يومي الاثنين والثلاثاء (باستثناء من فوق 65 ودون 20 عاما) بارتياد المحال التجارية بين 10:00 صباحا و16:00، لتأمين احتياجاتهم الأساسية، شرط عدم استخدام السيارات (باستثناء ذوي الاحتياجات الخاصة)

وخلال أيام الحظر الأربعة، سيتم السماح للأفران بالعمل، وللمطاعم ومحال الحلويات بمواصلة عملها إلا أنها ستقتصرعلى خدمة التوصيل المنزلي.

وأشار البيان إلى افتتاح محالات البقالة والقصابين وبيع الخضروات والفواكه حتى الساعة 23:00 ليلا، على أن يراعي المواطنون قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وشدد التعميم على أن المخالفين لحظر التجوال، ستفرض عليهم عقوبة إدارية مالية بموجب قانون السلامة الصحية العامة.

وفي وقت سابق الجمعة، قال وزير الصحة فخر الدين قوجه، إن عدد مرضى كورونا داخل العناية المركزة بمستشفيات البلاد في تراجع مستمر.

وبحسب بيانات نشرها قوجه عبر تويتر، تعافى 2103 مصابين من كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 106 آلاف و133.

وارتفع عدد المصابين إلى 146 ألفا و457، إثر تسجيل 1708 حالات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وتفيد المعطيات بتسجيل 48 وفاة بالفيروس، لترتفع الحصيلة إلى 4055.