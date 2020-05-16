أردوغان يشارك عبر الفيديو كونفرانس في مراسم استكمال أبراج جسر جناق قلعة

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، في مراسم استكمال بناء أبراج جسر "جناق قلعة 1915"، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال أردوغان في كلمة خلال المراسم، إن "جسر جناق قلعة 1915 يحمل لقب أطول جسر من نوعه في العالم، وسيزيّن المضيق كرمز للانتصار في معركة جناق قلعة.

وأضاف: "بناء الجسر على مضيق جناق قلعة هو حلم يعود تاريخه لقرون، ونحمد الله أن تحويل هذا الحلم إلى حقيقة كان من نصيبنا نحن، كما هو الحال بالنسبة إلى الكثير من أحلام بلادنا".

وتابع: "ستكون البنية التحتية القوية في مجال المواصلات الورقة الأهم بيد بتركيا في النظام العالمي الجديد الذي سيتشكل سياسيا واقتصاديا بعد جائحة كورونا".