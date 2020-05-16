تركيا.. استمرار تراجع أعداد حالات الوفاة بكوفيد-19

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 41 حالة وفاة جديدة بوباء كورونا كوفيد-19 لترتفع حصيلة الوفيات جراء الوباء إلى 4 آلاف 96.

وحسب المعطيات الأخيرة، يوم السبت، سجلت تركيا ألفا و610 إصابات خلال آخر 24 ساعة ترفع الحصيلة إلى 148ألفا و67.

وتجاوز عدد المتعافين 108 آلاف بعد تعافي ألفين و4 أشخاص خلال آخر 24 ساعة وبذلك تتجاوز أعداد المتعافين 72% من إجمالي عدد الإصابات.

وأشار وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه في تعليقه على الإحصائيات إلى أن عدد المرضى بوحدات العناية المركزة مستمر في الانخفاض.

وأضاف أن التزام المواطنين بالبقاء في منازلهم له دور كبير في تراجع أعداد الإصابات.