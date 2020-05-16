تركيا تجلي 354 من مواطنيها في الولايات المتحدة

أجلت تركيا 354 من رعاياها العالقين في الولايات المتحدة، بسبب تبعات تفشي جائحة كورونا.

وحطت طائرة الخطوط الجوية التركية، السبت، في مطار أوردو كيراسون الدولي، وعلى متنها الرعايا الأتراك.

وأُجريت الفحوص الطبية اللازمة للمواطنين في المطار، قبل أن يتم نقلهم بواسطة الحافلات وتحت إشراف فرق الشرطة إلى دور السكن الطلابي في ولايتي أوردو، وكيراسون، شمالي البلاد.

وسيخضع المواطنون في هذه الدور للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

يأتي ذلك ضمن حملة واسعة أطلقتها السلطات التركية في 18 أبريل/ نيسان الماضي، بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، لإجلاء آلاف المواطنين من الخارج.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن بلاده أجلت نحو 70 ألفا من رعاياها العالقين في 114 دولة، نتيجة تداعيات كورونا.