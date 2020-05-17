تركيا..44 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 4140

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 44 حالة وفاة جديدة بوباء كورونا كوفيد-19 لترتفع حصيلة الوفيات جراء الوباء إلى 4 آلاف و140.

وحسب المعطيات الأخيرة، اليوم الأحد، سجلت تركيا ألفا و368 إصابة خلال آخر 24 ساعة ترفع الحصيلة إلى 149 ألفا و435.

وتجاوز عدد المتعافين 109 آلاف بعد تعافي ألف و825 شخصاً خلال آخر 24 ساعة وبذلك تتجاوز أعداد المتعافين 73في المئة من إجمالي عدد حالات الإصابة.

وأشار وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه في تعليقه على الإحصائيات إلى أن عدد المرضى بوحدات العناية المركزة مستمر في الانخفاض.

وأكد قوجه أهمية مراعاة ارتداء الكمامات ومراعاة المسافة الاجتماعية والالتزام بالبقاء في المنزل.