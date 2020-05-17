وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد إرهابيين اثنين في غارة شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد اثنين من إرهابيي منظمة "بي كا كا" في غارات جوية، شمالي العراق.

وقالت الوزارة، في تغريدة على تويتر، إنها تمكنت بواسطة آليات الاستطلاع والمراقبة من تحديد أماكن الإرهابيين في منطقة أفاشين باسيان، بشمال العراق.

وشددت على استمرار الجيش التركي في عملياته ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية، بكل عزم وإصرار.

ودأبت قوات الأمن والجيش، على استهداف مواقع "بي كا كا" الإرهابية، وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق، نظرا إلى استهداف العناصر الإرهابية السكان المدنيين وقوى الأمن والجيش في تركيا.