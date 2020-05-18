الداخلية التركية تحيد 3 إرهابيين منبي كا كا في ولاية قارص شرقي البلاد

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الإثنين، تحييد 3 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" في ولاية قارص شرقي البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن فرق الكوماندوز التابعة لقيادة الدرك نفذت عملية أمنية في ريف قارص، أسفرت عن اندلاع اشتباكات مع الإرهابيين.

وأشارت أن العملية أدت لمقتل 3 إرهابيين وضبط جثثهم إضافة لأسلحة كانت بحوزتهم.

ولفتت الوزارة إلى نقل 3 عناصر من الكوماندوز للمستشفى إثر إصابتهم بجروح خلال الاشتباكات.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.