وزارة التعليم التركية تعلن مواصلة التعليم عن بعد حتى 19 يونيو

أعلنت وزارة التربية التركية، مواصلة التعليم عن بُعد حتى 19 يونيو/ حزيران المقبل، في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وجاء في البيان الصادر عن الوزارة، الإثنين، "تستمر مرحلة التعليم عن بعد التي بدأت في 23 مارس/آذار الفائت ضمن تدابير منع انتشار فيروس كورونا، عبر قناة (TRT-EBA TV) لغاية الجمعة 19 يونيو/ حزيران المقبل".

وأكّدت الوزارة في بيان سابق، أن نظام التعليم عن بُعد هو الخيار الوحيد المتاح في ظل الوباء، وأن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتدريس الطلاب.

وبعد اكتشاف أولى حالات الإصابة بكورونا في تركيا في 11 مارس/ آذار الماضي، قررت وزارة التربية مواصلة الأنشطة التدريسية في المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية عن بعد من خلال الاستفادة من شبكة الإنترنت والقنوات التلفزيونية.

وسارعت وزارة التربية التركية إلى افتتاح 3 محطات تلفزيونية جديدة وشبكة معلوماتية تعليمية، ضمن جهود الوزارة لتوفير خدمات التعليم عن بعد لأكثر من 18 مليون طالب في تركيا.

وتقدم هذه المحطات التلفزيونية دروسًا تعليمية عبر الإنترنت لطلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، ويستغرق كل درس ما بين 20 و25 دقيقة.

وتشغل تركيا المرتبة الثانية، بعد الصين، في مجال توفير الخدمات التعليمية عن بعد، وفق تصريح لوزير التربية التركي، ضياء سلجوق، في مارس/ آذار الماضي.

وحتى الاثنين، بلغت إصابات كورونا في تركيا، 150 ألفًا و593، بعد تسجيل 1158 إصابة، توفي منهم 4171، فيما تعافى 111 آلاف و577، بعد شفاء 1615.