96 شاحنة مساعدات إنسانية تدخل إدلب عبر تركيا

أرسلت الأمم المتحدة، وجمعيات إغاثية تركية، 96 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى النازحين السوريين في محافظة إدلب (شمال).

وأفاد مراسل الأناضول، أن 89 شاحنة مساعدات إنسانية للأمم المتحدة، عبرت من معبر "جيلوة غوزو" التركي بولاية هطاي (جنوب)، إلى الأراضي السورية.

وأضاف أن المساعدات ستوزع على المحتاجين في أرياف محافظة إدلب.

على الصعيد نفسه، أرسلت جمعيات إغاثية تركية 7 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى النازحين في إدلب.

وقال مراسل الأناضول إن الشاحنات عبرت إلى الجانب السوري، بعد توقفها لفترة وجيزة في الجانب التركي بولاية هطاي.

وأضاف أن المساعدات تتضمن 26 طنا من مياه الشرب، و25 طنا من الطحين، إلى جانب طرود غذائية، وأحذية.