أردوغان: نخطط لتشغيل أكثر من 400 منشأة خلال 2020

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تخطط لاستكمال بناء 403 منشآت خلال 2020 فقط، ووضعها في الخدمة.

جاء ذلك في في كلمة خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في مراسم تفعيل التوربين الأول في محطة الطاقة الكهرومائية على سد "إليسو" على نهر دجلة في ولاية ماردين جنوب شرقي البلاد.

وقال أردوغان: "لن نتوقف عن خدمة أمتنا وبلادنا، وسنواصل الإنتاج ليلا ونهارا، حتى بلوغ الهدف".

وبخصوص محطة الطاقة الكهرومائية على سد "إليسو"، أوضح أنه في المرحلة الأولى تم تشغيل الوحدة الأولى للمحطة بسعة 200 ميغاواط.

ولفت أن إجمالي الطاقة الإنتاجية السنوية لمحطة الطاقة الكهرومائية يبلغ 4.1 مليار كيلوواط / ساعة.

وأضاف: "حتى نهاية العام ستبدأ المحطة في العمل بطاقتها الكاملة".

وأوضح أن تكلفة مشروع "إليسو" بلغ 18 مليار ليرة ( نحو 2.65 مليار دولار)".

وتابع: "نتوقع أن تبلغ المساهمة السنوية لهذه المنشأة في اقتصادنا 2.8 مليار ليرة (نحو أكثر من 0.4 مليار دولار)".

وأشار إلى أن ارتفاع السد يبلغ 135 مترا، وإجمالي حجم تخزين للمياه 10.6 مليارات مترا مكعبا.