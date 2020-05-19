إصابات ووفيات كورونا تواصل انخفاضها في تركيا

واصلت وفيات فيروس كورونا اليومية تراجعها الملحوظ في تركيا، إثر تسجيل 28 وفاة، الثلاثاء.

وحسب أحدث بيانات نشرتها وزارة الصحة التركية، الثلاثاء، بلغت حصيلة وفيات كورونا 4199.

وسجلت البلاد 1022 إصابة، لتواصل تراجعها في معدل الإصابات اليومية بالفيروس.

وبلغ إجمالي المصابين بالفيروس في عموم البلاد 151 ألفا و615.

وارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 112 آلاف و895، بعد تماثل 1318 مريضا للشفاء.

وأشارت البيانات، إلى إجراء 25 ألفا و382 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و675 ألفا و517.

من جانبه قال وزير الصحة التركي فخرالدين قوجة في تغريدة عبر تويتر، "شهدنا تراجعا متوقعا في أعداد الإصابات، وأعداد مرضانا الذين هم بحاجة إلى دخول العناية المركزة في انخفاض".

وأضاف: "الحياة الاجتماعية المنضبطة هي أسلوب حياتنا" لافتا إلى "ضرورة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات".