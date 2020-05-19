تمديد تقييد الدخول والخروج من 15 ولاية تركية لأسبوعين

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الثلاثاء، تمديد حظر الدخول والخروج من 15 ولاية، في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

وأرسلت الوزارة تعميما بهذا الخصوص إلى جميع الولايات، ورد فيه أن حظر الدخول والخروج المفروض على 14 ولاية كبرى ومدينة زونغولداق، سيستمر لمدة 15 يوما.

وأضاف التعميم أن قرار تمديد الحظر، جاء بناء على توصيات المجلس العلمي المعني بمتابعة تطورات فيروس كورونا، والذي يترأسه وزير الصحة فخر الدين قوجه.

وأفاد التعميم أن الحظر يشمل ولايات، أنقرة، بالكسير، بورصة، أسكي شهير، غازي عنتاب، إسطنبول، إزمير، قيصري، قوجة إيلي، قونية، مانيسا، صقاريا، صامسون، وان وزونغولداق.

ولفت التعميم إلى أن حظر الدخول والخروج للولايات المذكورة، سيستمر حتى منتصف ليلة 3 يونيو/ حزيران القادم.

يذكر أن تركيا سجلت خلال الساعات الـ24 الأخيرة، تراجعا ملحوظا في وفيات فيروس كورونا بـ31 وفاة فقط.

وارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في تركيا إلى 111 آلاف و577، بعد شفاء 1615، بحسب معطيات وزارة الصحة.