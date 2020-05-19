لتلبية احتياجات أطفال العالم.. تركيا تزود "يونيسيف" بكمامات ومستلزمات طبية

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، الاثنين، إن بلاده توصلت لاتفاق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" لتلبية احتياجات أطفال العالم من الكمامات والمستلزمات الطبية المصنعة في تركيا.

وخلال مشاركته في برنامج على إحدى القنوات المحلية، أوضح تشاوش أوغلو أن "هذا الاتفاق سيكون واعدا خلال السنوات المقبلة، وسيتم شحن المواد المصنعة عبر شركة الخطوط التركية، وهذا يظهر أن تركيا أضحت بلدا آمن المنشأ".

ولفت إلى أن تركيا "قد تحتاج إلى شراء بعض المواد الكيميائية الأولية لصناعة الأدوية من الخارج، لكن الأهم أننا تحولنا إلى بلد آمن المنشأ في المستلزمات الطبية والمواد الأخرى".

ومؤخرا، أرسلت تركيا مساعدات طبية إلى نحو 60 دولة، بينها الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وصربيا وكوسوفو والبوسنة والهرسك وشمال مقدونيا والجبل الأسود وليبيا وفلسطين وجنوب إفريقيا.