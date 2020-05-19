6 زلازل متعاقبة في البحر المتوسط قبالة موغلا التركية

شهدت المنطقة المقابلة للسواحل التركية المطلة على البحر المتوسط، فجر الثلاثاء، 6 زلازل متعاقبة، راوحت شدتها بين 4.1 إلى 5.6 درجات.

وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، في بيان، أن أول زلزال وقع في تمام الساعة 02:22 وبلغت قوته 5.6 درجات.

وأعقب الزلزال الأول، هزة ثانية في تمام الساعة 03:02، بقوة 4.4 درجات، والثالثة في الساعة 05:44 بقوة 4.2 درجات.

والزلزال الرابع وقع في الساعة 05:48 بقوة وصلت 4.2 درجات، والخامسة أيضا بنفس الشدّة في الساعة 07:15.

أما الهزة الأخيرة فقد وقعت في تمام الساعة 07:23، وبلغت شدّتها 4.1 درجات.

وذكر البيان أن عمق الزلازل راوح بين 5.71 إلى 39.70 كيلو متر تحت سطح الأرض، فيما لم يتحدث عن وقوع إصابات في الأرواح أو الممتلكات.

ولفت البيان إلى أن مركز الزلازل يبعد عن سواحل منطقة داتشا بولاية موغلا التركية مسافة تراوح بين 269 إلى 320 كيلو متر.