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أردوغان يترأس اجتماعا أمنيا في إسطنبول

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 20.05.2020 20:03
آخر تحديث في 20.05.2020 20:19
أردوغان يترأس اجتماعا أمنيا في إسطنبول

ترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، اجتماعًا أمنيًا في مدينة إسطنبول.

وأفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن الاجتماع عقد في قصر "هوبر"، واستغرق 3 ساعات.

حضر الاجتماع نائب الرئيس فؤاد أوقطاي، ووزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والداخلية سليمان صويلو، والدفاع خلوصي أقار، إضافة إلى رئيس هيئة الأركان يشار غولر.

كما ضم الاجتماع، رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، وقادة القوات البرية أوميت دوندار، والجوية حسن كوتشوكأكيوز، والبحرية عدنان أوزبال، فضلًا عن المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع بحث بالتفصيل التطورات الإقليمية المتعلقة بأمن تركيا على رأسها الأوضاع في سوريا والعراق وليبيا.

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