الداخلية التركية تعلن تفاصيل حظر التجوال خلال عيد الفطر

أرسلت وزارة الداخلية التركية، الأربعاء، تعميمًا لكافة الولايات بخصوص التدابير والإجراءات الاحترازية المزمع اتخاذها خلال حظر التجوال في أيام عيد الفطر في إطار التصدي لفيروس كورونا.

وذكر التعميم أن فرض حظر تجول في كافة الولايات التركية الـ 81 سيتم اعتبارا من يوم السبت وحتى آخر أيام العيد الثلاثاء.

وأوضح أن الأسواق ومحلات البقالة والخضار وغيرها من المحال التجارية ستواصل أنشطتها لغاية الساعة 23.00 من يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وأضاف أنه سيسمح للمواطنين السبت المقبل بارتياد المحال التجارية بين 10:00 صباحا و17:00، لتأمين احتياجاتهم الأساسية، كما سيسمح للمواطنين من فوق 65 ودون 20 عاما لتأمين احتياجاتهم الضرورية خلال الفترة نفسها شرط أن تكون في نفس منطقة الإقامة وعدم استخدام السيارات (باستثناء ذوي الاحتياجات الخاصة).

وشدد التعميم على أنه سيتم إغلاق جميع المحال التجارية من أسواق ومحلات البقالة والخضار وغيرها خلال أيام العيد باستثناء الأفران المنتجة للخبز ومحال الحلويات.

وأشار التعميم إلى مواصلة العمل في مؤسسات الخدمات العامة الحكومية عملها، مثل المطارات والموانئ والمعابر الحدودية والجمركية، والمؤسسات الطبية الحكومية والخاصة عملها، والصيدليات ومراكز الطب البيطري، ودور العجزة ورعاية المسنين، ومراكز الطوارئ والإغاثة خلال أيام الحظر الأربعة، إضافة إلى خدمات التوصيل من المطاعم.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، فرض حظر تجول في جميع ولايات البلاد، اعتبارا من السبت ولمدة 4 أيام خلال عيد الفطر، في كلمة للشعب عقب ترؤسه اجتماع الحكومة الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفيرانس.