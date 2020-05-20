تركيا تدين الهجوم على قاعدة عسكرية في النيجر

أدانت الخارجية التركية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية في النيجر وأودى بحياة 12 جنديا وإصابة 10 آخرين.

وقالت الوزارة في بيان، الأربعاء، "تلقينا ببالغ الأسى نبأ مقتل وإصابة العديد من الجنود جراء اعتداء إرهابي في مدينة ديفا بالنيجر، الإثنين".

وأضافت: "ندين هذا الاعتداء الإرهابي الغادر، نسأل الله أن يرحم الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونقدم تعازينا إلى النيجر الشقيق حكومة وشعبا".

وليل الاثنين، قتل 12 جنديا وأصيب 10 آخرون في هجوم نفذته جماعة "بوكو حرام" الإرهابية واستهدف قاعدة عسكرية في "ديفا" كبرى مدن جنوب شرقي النيجر.

ومنذ عام 2009، أسفرت أعمال عنف نفذتها "بوكو حرام" عن مقتل أكثر من 20 ألفا، وتسببت في تشريد الملايين في نيجيريا.

كما بدأ التنظيم منذ 2015، شنّ هجمات في الدول المجاورة مثل الكاميرون وتشاد والنيجر.

و"بوكو حرام" هو تنظيم نيجيري مسلح، تأسس في يناير/ كانون الثاني 2002، ويدعو إلى تطبيق متشدد للشريعة الإسلامية في جميع الولايات، حتى الجنوبية منها ذات الأغلبية المسيحية، وأعلن في مارس/ آذار 2015 ارتباطه بتنظيم "داعش" الإرهابي.