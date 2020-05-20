وزير الدفاع التركي: جيشنا هو الأنجح في مكافحة فيروس كورونا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن جيش بلاده هو الأنجح في مكافحة فيروس كورونا، من حيث العدد المنخفض للإصابات مقارنة بجيوش العالم.

جاء ذلك خلال مشاركته في احتفال أقامته وزارة الدفاع التركية في أنقرة، للتهنئة بعيد الفطر، شارك فيه كبار قادة القوات المسلحة التركية، وسط تدابير ضد فيروس كورونا.

وأشار أقار أن وزارة الدفاع اتخذت تدابير وقائية على المستوى الفردي والمؤسسي منذ اليوم الأول لانتشار الفيروس.

وأوضح أنه تم إنشاء مركز خاص داخل وزارة الدفاع ، لمكافحة وباء كورونا وإدارة إجراءات الوقاية للمقار العسكرية من الفيروس.

وأشار إلى نجاح المركز في إدارة عملية مكافحة الفيروس في كافة قطعات الجيش بما فيها الأساطيل والسفن الحربية.

وأضاف: "الجيش التركي هو الأنجح من حيث العدد المنخفض للإصابات بكورونا مقارنة بجيوش العالم، بما فيها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا".

وذكر أن إصابات القوات المسلحة بلغت حتى اليوم 156، وأن جميع المصابين في حالة صحية مستقرة.

ولفت أن مؤسسة الآلات والصناعات الكيميائية التابعة لوزارة الدفاع، تمكنت من انتاج جهاز تنفس اصطناعي "Sahra" بامكانات محلية، مشيرا أنه سيتم إنتاج 500 جاهز أسبوعيا بعد اعتماده الخميس.

وحول مكافحة الإرهاب، أكد الوزير التركي أن عمليات مكافحة الإرهاب مستمرة بوتيرة متزايدة مع اتخاذ اجراءات احترازية من فيروس كورونا.

وأشار إلى تحييد 1411 إرهابيا منذ مطلع يناير /كانون الثاني الماضي، في عمليات ضد الإرهاب شمالي سوريا والعراق.

وبخصوص الوضع في إدلب السورية، قال أقار إن بلاده تعمل بشكل مكثف لضمان تحقيق وقف إطلاق النار دائم، وتوفير الاستقرار لتمكين العودة الطوعية للإخوة السوريين إلى منازلهم.

وأشار إلى وجود أنشطة مشتركة مع القوات الروسية لتحقيق ذلك.