وكالة التعاون التركية ووقف الديانة يقدمان مساعدات تركية وهدايا للأيتام في إفريقيا

قدمت وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" دفعة جديدة من المساعدات الغذائية يوم الثلاثاء، للأسر المحتاجة في دولة غامبيا الإفريقية شملت عدة مناطق في البلاد.

وتتكون المواد الغذائية المقدمة ضمن هذه الحملة من 150 عبوة تضم كل واحدة منها، 25 كيلوغراماً من الأرز و 5 لترات من زيت الطهي و 5 كيلوغرامات من السكر. وتخطط الوكالة للتبرع بـ 1750 عبوة غذائية في غامبيا للحد من الآثار الاقتصادية التي سببها كوفيد-19 في المناطق الريفية في البلاد. كما ستقدم "تيكا" تبرعات مماثلة يوم الأربعاء إلى المجلس الإسلامي الأعلى في غامبيا واتحاد غامبيا للمعوقين.

من جانبه وزع وقف الديانة التركي مساعدات مشابهة للأيتام الإثيوبيين وقام بإدخال الفرحة والسرور إلى قلوب 140 طفلاً يتيماً من تلاميذ المدارس في إثيوبيا يوم الثلاثاء من خلال تسليمهم أحذية وملابس جديدة.

وقال مستشار الخدمات الدينية في السفارة التركية "جميل أليجي" لوكالة أناضول، إن الوقف قدم مساعدات للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف: "الأحذية والملابس الجديدة هي هدية من تركيا للأطفال الأيتام بمناسبة عيد الفطر المبارك. وسنواصل دعم ومساعدة المجتمعات الفقيرة في إثيوبيا".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وزع وقف الديانة التركي 30 طناً من المساعدات الغذائية الرمضانية للعائلات المحتاجة في العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا".