"الوقف السرياني" بإسطنبول يشكر الرئيس أردوغان

بعث "الوقف السرياني" في إسطنبول، رسالة شكر الى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لإطلاقه اسم البروفيسور السرياني "مراد ديلمنر" عضو الكادر التدريسي في جامعة إسطنبول لأحد مستشفيات المدينة، عقب وفاة الأخير بسبب فيروس كورونا.

وأوضح بيان صادر عن الوقف السرياني، الخميس، أن البروفيسور ديلمنر توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال أدائه عمله في مستشفى "تشابا" بمدينة إسطنبول.

وأعرب الوقف عن فخره بالنظام الصحي في تركيا الذي مر باختبار كبير خلال جائحة كورونا العالمية التي عانى منها معظم الدول المتقدمة، متمنيا إنتهاء الوباء في أقرب وقت.

وواصلت وفيات كورونا انخفاضها في تركيا، حيث سجلت 23 وفاة، الأربعاء، لترفع الحصيلة إلى 4222 بحسب أحدث بيانات نشرتها وزارة الصحة التركية.

وسجلت البلاد 972 إصابة، لترفع الحصيلة إلى 152 ألفا و587، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 113 ألفا و987 بعد تماثل 1092 مريضا للشفاء.