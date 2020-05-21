تركيا.. 27 حالة وفاة بكورونا وتعافي أكثر من ألف خلال آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 27 حالة وفاة جديدة بوباء كورونا كوفيد-19 لترتفع حصيلة الوفيات جراء الوباء إلى 4 آلاف و249.

وحسب المعطيات الأخيرة، اليوم الخميس سجلت تركيا 961 إصابة خلال آخر 24 ساعة ترفع الحصيلة إلى 153 ألفا و548.

وتجاوز عدد المتعافين 114 ألفاً بعد تعافي ألف و ثلاثة أشخاص خلال آخر 24 ساعة وبذلك تتجاوز أعداد المتعافين47 % من إجمالي عدد حالات الإصابة.

وأشار وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه في تعليقه على الإحصائيات إلى أن عدد المرضى بوحدات العناية المركزة مستمر في الانخفاض.

وأكد قوجه أهمية مراعاة ارتداء الكمامات ومراعاة المسافة الاجتماعية والالتزام بالبقاء في المنزل.