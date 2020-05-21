رئاسة الشؤون الدينية التركية تقرر عدم إقامة صلاة العيد في المساجد بسبب كورونا

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية في تركيا عدم إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد ضمن التدابير المستمرة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الرئاسة، في بيان، الخميس، أن المساجد في عموم تركيا ستقوم برفع التكبيرات خلال وقت الصلاة وفق توقيت كل ولاية.

وقالت إن أداء صلاة العيد في المساجد غير ممكن في ظل تفشي الوباء والأمراض المعدية وتدابير الحجر الصحي المتخذة.

وحسب أحدث البيانات، فإن حصيلة وفيات كورونا في تركيا، بلغت 4222 والإصابات 152 ألفًا و587 حتى مساء الأربعاء.

وكشفت بيانات وزارة الصحة التركية مساء أمس ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في البلاد إلى 113 ألفا و987 شخصًا.