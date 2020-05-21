رئيس الوزراء الياباني يشيد بأهمية مدينة "باشاك شهير" الطبية في إسطنبول

أشاد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الخميس، بأهمية مدينة "باشاك شهير تشام وساكورا" الطبية في مدينة إسطنبول، باعتبارها مزودة بأحدث التقنيات وإحدى أكبر المستشفيات في تركيا.



وشارك آبي، عبر نظام مؤتمرات الفيديو، في مراسم افتتاح مدينة "باشاك شهير تشام (الصنوبر) وساكورا (زهرة الكرز)" الطبية، في الشطر الأوروبي من مدينة إسطنبول، بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان.

وافتتح أردوغان اليوم، الخميس، مدينة "باشاك شهير تشام وساكورا" الطبية، في الشطر الأوروبي من مدينة إسطنبول.

وخلال الافتتاح قال أردوغان ، إن مدينة "باشاك شهير" الطبية ستكون إحدى العلامات التجارية لبلاده في مجال السياحة العلاجية، وإن إسطنبول أصبحت مركزا صحيا عالميا.

ولفت أردوغان إلى أن تركيا واليابان تحققان نجاحا نموذجيا في وقت انهارت فيه أنظمة الصحة لدى بلدان أخرى.

وشكر أردوغان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على مشاركته في الافتتاح، كما شكر شركتي المقاولات التركية واليابانية والمهندسين والعاملين الذين ساهموا في بناء هذا المشروع.

وأشار أردوغان أن بلاده أنجزت مشاريع في البنية التحتية الهامة مثل جسر "عثمان غازي" ونفق "مرمراي"، مع شركات يابانية، موضحا أنها أضافت اليوم حلقة جديدة إلى الصداقة التركية اليابانية المتجذرة ومتعددة الأبعاد.

ولفت أن الاختيار وقع على اسم "باشاك شهير تشام و ساكورا" للمدينة الطبية ليليق بالتعاون التركي الياباني.

وأضاف أنه تم تزيين محيط المدينة الطبية بأشجار الصنوبر (تشام) و الكرز (ساكورا) على مساحة 15 دونما.