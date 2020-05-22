اجتماع تركي روسي لتطوير لقاح لكورونا

بدأت تركيا وروسيا مشاورات ثنائية حول توقيع اتفاقية تعاون علمي وتقني، بهدف تطوير لقاح لفيروس كورونا.

وأوضح بيان صادر عن الخدمة الفيدرالية لمراقبة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان الروسية "Rospotrebnadzor"، الجمعة، أن رئيسة الخدمة آنا بوبوفا، ونائبة وزير الصحة التركية أمينة مشه، عقدتا اجتماعا حول تطوير لقاح لعلاج كورونا، عبر تقنية الفيديو.

وأضاف البيان، أنه تمت مناقشة الوضع الحالي للوباء في كلا البلدين، ومسار التدابير الوقائية التي تمنع تطوره، مشيرا إلى وجود اتجاه تنازلي في الإصابات لديهما.

واتفق الطرفان على إجراء مشاورات بين العلماء والخبراء من كلا البلدين، لتبادل المعلومات حول تطوير لقاح للفيروس، وتوقيع اتفاقية تعاون علمي وتقني.

وأكد الطرفان اتخاذ سلسلة إجراءات لمنع انتشار الفيروس، وخاصة في الفنادق خلال الموسم السياحي.

وحتى مساء الجمعة، تجاوزت إصابات كورونا بالعالم 5 ملايين و249 ألفا، توفي منها ما يزيد على 336 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و119 ألفا، بحسب موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.