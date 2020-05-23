أردوغان يبشر بمزيد من التقدم لتركيا في تهنئته بعيد الفطر

هنأ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مواطنيه وكافة المسلمين بمناسبة قدوم عيد الفطر، مبشرًا بمزيد من التقدم والارتقاء للبلاد.

وأشار أردوغان، في رسالة نشرها السبت، إلى ضرورة قضاء عيد الفطر هذا العام في المنازل بسبب وباء كورونا العالمي.

وقال الرئيس التركي إن البشرية تمر بتحديات صعبة في ظل الوباء، وإن تركيا بدولتها وشعبها حققت نجاحًا كبيرًا.

وأضاف: "بمشيئة الله سنعزز قوة تركيا وثروتها ورخاءها نحو مستويات أعلى في العالم الذي سيشهد إعادة هيكلة سياسيًا واقتصاديًا بعد الوباء".

ولفت إلى أن تركيا واجهت صعوبات في شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان بسبب الوباء، لكنها بدأت في مايو/ أيار باتخاذ خطوات للعودة إلى الحياة الطبيعية مع الدول الأخرى، بشكل تدريجي.

وأكّد أن بلاده ستتجاوز هذه المرحلة بكل جدارة إذا استمر الالتزام بالقواعد والتدابير المتخذة.

وبيّن أن البلدان الأخرى انغلقت على نفسها خلال فترة الوباء، وتمسكت بشدة بإمكانياتها المحدودة، أمّا تركيا فلم تكتفِ بتلبية احتياجاتها وحسب، بل قدمت المساعدات أيضًا للشعوب الصديقة والشقيقة.

وأعرب عن شكره لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص، لا سيما موظفي الرعاية الصحية في عموم تركيا، على تفانيهم وجهودهم خلال أزمة "كورونا".

وفي ختام الرسالة، تقدم الرئيس أردوغان بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر، وتمنى من الله أن يبلغ الجميع رمضان القادم بصحة وسلام.