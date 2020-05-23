الإغاثة التركية: نخطط لبناء 20 ألف منزل طوب في إدلب

أعلن بولنت يلدريم، رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، أن منظمته رفعت هدف بناء منازل الطوب في سوريا إلى 20 ألف.

وفي تصريح للأناضول عقب تفقده أعمال بناء المنازل في ريف محافظة إدلب (شمالي سوريا)، أوضح يلدريم أن الهيئة تعمل على بناء منازل الطوب ووضعها في خدمة السوريين النازحين.

وبيّن أن الهيئة أطلقت نداءات للمجتمع الدولي لإغاثة السوريين في إدلب، بعد بدء أزمة النزوح شمالي البلاد، جراء تصعيد قوات النظام السوري وحلفائه هجماتها بالمنطقة.

وأكد يلدريم أن هيئة الإغاثة أكملت بناء 4 آلاف و500 منزل طوب في 25 موقع بريف إدلب، مبينا أن تلك المنازل باتت تأخذ طابع مدينة، عقب وضعها في خدمة الأسر السورية.

وقدّم بعض المعلومات عن منازل الطوب، مبنيا أن تشييدها يأتي في إطار حملة "كن سقفا للمظلوم".

وأوضح يلدريم أن مساحة كل منزل يبلغ 24 متر مربع، مقسم بطريقة 1+1 (غرفة وصالة)، ومن المخطط أن تنتهي أعمال بناء 15 ألف منزل منها خلال أشهر.

وشدد يلدريم على ضرورة بناء المزيد من هذه المنازل، مؤكدا أن الهيئة تخطط لرفع العدد الإجمالي لهذه المنازل إلى 20 ألف.