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مواطنو تركيا العائدون من الخارج ينهون الحجر الصحي

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 23.05.2020 21:38
مواطنو تركيا العائدون من الخارج ينهون الحجر الصحي

أعلنت السلطات التركية، السبت، خلو المساكن الطلابية من المحجورين صحيا، الذين تم إجلاؤهم من خارج البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقال وزير الشباب والرياضة محمد محرّم قصاب أوغلو، في بيان، إن المساكن الطلابية في 76 ولاية تركية، استقبلت 77 ألفا و441 مواطنا تم إخضاعهم لحجر صحي.

وأكد قصاب أوغلو، أن نزلاء المساكن الطلابية، تلقوا رعاية طبية مثلى طوال فترة حجرهم الصحي، إلى جانب الرعاية النفسية والغذائية، وتوفير كتب للقراءة، ونشاطات اجتماعية.

يأتي ذلك ضمن حملة واسعة أطلقتها أنقرة في 18 أبريل/ نيسان الماضي، بتوجيهات من الرئيس رجب طيب أردوغان، لإجلاء آلاف المواطنين الراغبين في قضاء رمضان وعيد الفطر مع ذويهم.

وتجري الحملة بالتنسيق بين وزارات الخارجية، والداخلية، والنقل والبنى التحتية، والصحة، والشباب والرياضة، والولايات المعنية.

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