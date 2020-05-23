وزير الدفاع التركي يتفقد رفقة قادة الجيش الوحدات على الحدود مع سوريا

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار برفقة قادة الجيش، السبت، جولة تفقدية للوحدات العسكرية في ولاية هطاي على الشريط الحدودي مع سوريا.

وأكد أقار في كلمة ألقاها خلال الجولة، أنّ القوات الخاصة (الكوماندو) وسلاح الطيران تمكنتا السبت من تحييد 13 إرهابيا من تنظيم "بي كا كا" الإرهابي شمالي العراق.

ورافق أقار في جولته رئيس الأركان التركية يشار غولر وقادة القوات البرية أوميد دوندار، والجوية حسن كوتشوك أكيوز، والبحرية عدنان أوزبال.

وأكد أقار على أنهم يعملون "من أجل جعل وقف إطلاق النار في إدلب أمرا دائما".

كما اطلع أقار والوفد المرافق له، من والي هطاي رحمي دوغان، على أوضاع النازحين في مخيم أطمة بالجانب السوري.