أردوغان يشيد ببطولات الجيش التركي في تهنئته بالعيد

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جيش بلاده بمناسبة عيد الفطر وأثنى على بطولاته سواء في الحرب على الإرهاب أو في العمليات خارج البلاد.

جاء ذلك في اتصالات هاتفية مع وزير الدفاع خلوصي أقار، خلال الزيارات التفقدية التي يجريها الوزير للقطعات العسكرية الجنوبية بعيد الفطر.

وقال أردوغان "الشعب التركي لن ينسى إطلاقا الكفاح البطولي لجيشنا في الحرب على الإرهاب سواء في عمليات نبع السلام وعفرين أو في إدلب" بسوريا.

وأضاف: "أبارك كفاحكم هذا في كافة البحار وفي البحر المتوسط من كل قلبي، باسمي وبالنيابة عن الشعب التركي".

وفي اتصال آخر عبر الفيديو مع وزير الدفاع، هنأ أردوغان أفراد القوات البحرية في المتوسط وإيجه والأسود.

واتصل أردوغان مع الوزير أقار وهو على متن الفرقاطة التركية "برباروس" برفقة قادة القوات التركية.

وأعرب الرئيس التركي عن تمنيه بتبادل المعايدات في الأعياد المقبلة على وجه أفضل، بعد القضاء على وباء كورونا.

يجدر بالذكر أن وزير الدفاع خلوصي أقار، ورئيس هيئة الأركان يشار غولر، وقادة القوات البرية والجوية والبحرية، قاموا بعدد من الزيارات على عدد من القطعات العسكرية بمناسبة عيد الفطر، ومعايدة أفراد الجيش بهذه المناسبة.

ومن بين هذه الزيارات، زيارة إلى الفرقاطة التركية "برباروس" التي تنفذ مهمات في إطار عملية "درع البحر المتوسط".

وبعد تلك الزيارة، انتقل الوزير والمرافقون له إلى ثكنة الشهيد الملازم أحمد طور، حيث عايدوا أفراد الجيش في قيادة لواء المشاة الميكانيكي الـ 39، الذي ينفذون مهمات في منطقة عملية "غضن الزيتون" وإدلب.