وزير تركي يزور منطقة درع الفرات شمال سوريا ويعايد قوات بلاده

هنأ وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الأحد، جنود بلاده بعيد الفطر، في منطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا.

وأفاد مراسل الأناضول أن صويلو زار معبر جوبان باي (الراعي) الحدودي، برفقة نائبيه محمد أرصوي، وإسماعيل تشاتاقلي، والقائد العام لقوات الدرك الفريق عارف تشيتين.

وأوضح أن والي كلس التركية (جنوب) رجب صوي تورك، استقبل الوزير صويلو والمسؤولين المرافقين له، ثم توجهوا إلى مركز القيادة التكتيكية وقيادة فريق الدرك الإستشاري في "جوبان باي" بريف حلب، بمنطقة "درع الفرات".

وأضاف أن صويلو تجاذب أطراف الحديث مع عدد من أفراد الجيش هنأهم بحلول عيد الفطر، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي في إطار تدابير فيروس كورونا.

كما اطّلع صويلو من المسؤولين المحليين على الأوضاع الأمنية والخدمية في منطقة "درع الفرات".

بدوره أهدى نائب رئيس مجلس الإدارة المحلية في "جوبان باي"، عماد الدين عيسى، سيفا، للوزير صويلو بمناسبة زيارته للمنطقة.

واستطاع الجيش التركي، عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير مساحة 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من الإرهابيين.

وجرى مع نهاية العملية في 29 مارس/ آذار 2017، تحرير مدينة جرابلس الحدودية، مرورا بمناطق وبلدات مثل "جوبان باي"(الراعي) و"دابق" و"اعزاز" و"مارع"، وانتهاء بمدينة الباب التي كانت معقلا لتنظيم "داعش".