أردوغان: تركيا تقترب من القضاء على "كورونا"

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، الاثنين، أن تركيا نجحت في إدارة أزمة وباء كورونا العالمي واقتربت من التغلب عليه.

وفي اتصال عبر الفيديو من قصر "هوبر" الرئاسي بإسطنبول، هنأ أردوغان أعضاء حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، في الولايات الـ 81، بعيد الفطر.

وقال الرئيس التركي إن "ما شهدناه خلال الأشهر الأخيرة كشف السياسة الجوفاء لأولئك الذين انتقدوا استثماراتنا لسنوات في مجال الصحة".

وأوضح أن الصورة التي ظهرت بعد خطوات العودة للحياة الطبيعية "تشير إلى أننا في الطريق الصحيح".

وأعرب أردوغان عن ثقته بتجاوز أزمة كورونا بأقل الأضرار عبر اتباع أسلوب جديد في الحياة اليومية والذي يتلخص بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي والاهتمام بالنظافة.

وأكد أنه لا يكفي أن تتغلب تركيا وحدها على أزمة الفيروس قائلا "علينا هزيمة الوباء مع العالم كله".

ولفت أردوغان إلى حاجة تركيا لتوظيف جهودها في الإنتاج وزيادة التوظيف بأسرع وقت ممكن، والتركيز على تحقيق أهدافها.

وقال "علينا أن نحقق ذلك لنأخذ المكان الذي نستحقه في النظام العالمي الذي يبدو أنه سيعاد هيكلته سياسيا واقتصاديا بعد الجائحة".

وشدد أردوغان على أهمية الخدمات التي قدمتها حكومات حزب العدالة والتنمية للبلاد في مجالات التعليم والصحة والعدالة والسلامة والصناعة والتكنولوجيا والنقل والطاقة والمجالات الأخرى، قائلا "أهمية هذه الخدمات تظهر للعيان أكثر عند كل أزمة".