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تركيا.. حصيلة المتعافين من كورونا تتجاوز 120 ألفا

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 25.05.2020 20:49
آخر تحديث في 26.05.2020 03:59
تركيا.. حصيلة المتعافين من كورونا تتجاوز 120 ألفا

أعلنت تركيا، الاثنين، ارتفاع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 120 ألفا و15، إثر تماثل 1321 مريضا للشفاء.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 157 ألفا و814، إثر تشخيص 987 حالة جديدة.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 4 آلاف و369، بعد تسجيل 29 حالة جديدة.

ولفتت إلى إجراء 21 ألفا و492 اختبارا لكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و853 ألفا و754.

وبلغ عدد المرضى في وحدات العناية المركزة 756، والموصولين بأجهزة التنفس الصناعي 371.

وفي السياق، أشار وزير الصحة فخر الدين قوجه، عبر حسابه على تويتر، إلى استمرار تراجع عدد الخاضعين للرعاية في أقسام العناية المركزة.

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