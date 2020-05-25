خفر السواحل التركي ينقذ 40 طالب لجوء أجبرتهم اليونان على العودة

أنقذ خفر السواحل التركي، الاثنين، 40 طالب لجوء أجبرتهم اليونان على العودة بقاربهم إلى المياه الإقليمية التركية في ولاية جناق قلعة (غرب).

فبعدما توجه طالبو اللجوء على متن قارب مطاطي نحو جزيرة "ساموثريس"، اعترض خفر السواحل اليوناني مركبهم، وأجبرهم على العودة إلى السواحل التركية.

وبعد أن علقوا في البحر، وجه هؤلاء نداء استغاثة (عبر الهاتف)، لتتحرك فرق السواحل التركية وتنقذهم في سواحل قضاء "غوكشيادا" بالولاية.

ويحمل طالبو اللجوء جنسية أفغانستان وإفريقيا الوسطى، وبينهم 12 طفلا و12 امرأة.

وبعد إنقاذهم، قدم خفر السواحل التركي لطالبي اللجوء وجبات طعام وملابس.