تركيا.. حصيلة المتعافين من كورونا تتجاوز 121 ألفا

أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 121 ألفا و507، إثر تماثل 1492 مريضا للشفاء.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 158 ألفا و762، إثر تشخيص 948 حالة جديدة.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 4 آلاف و397، بعد تسجيل 28 حالة جديدة.

ولفتت إلى إجراء 19 ألفا و853 اختبارا لكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و873 ألفا و607..

وبلغ عدد المرضى في وحدات العناية المركزة 739، والموصولين بأجهزة التنفس الصناعي 338..

وفي السياق، أشار وزير الصحة فخر الدين قوجه، عبر حسابه على تويتر، إلى استمرار تراجع عدد الخاضعين للرعاية في أقسام العناية المركزة.