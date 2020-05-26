مساعدات طبية تركية إلى تشاد لمكافحة كورونا

أرسلت تركيا، الثلاثاء، دفعة مساعدات طبية إلى تشاد، ضمن إطار دعم الأخيرة في مكافحة وباء كورونا.

وأقلعت طائرة شحن عسكرية من طراز "A400M"، من مطار "أتيمسغوت" العسكري في العاصمة أنقرة، تحمل مساعدات أعدتها وزارة الصحة، تتضمن مستلزمات طبية وسيارات إسعاف.

وكُتب على الطرود المساعدات مقولة المتصوف جلال الدين الرومي: "هناك أمل بعد اليأس، والكثير من الشموس بعد الظلمة"، باللغتين التركية والإنجليزية.

وسجلت تشاد أول وفاة بسبب فيروس كورونا، في 29 أبريل/ نيسان الماضي.

جدير بالذكر أن تركيا أرسلت في وقت سابق، مساعدات طبية إلى عشرات الدول حول العالم، لدعم جهود مكافحة جائحة كورونا، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا.