تركيا.. من الدول الرائدة في صناعة وتصدير أجهزة التنفس الاصطناعي

صدّرت تركيا لغاية اليوم ما يزيد عن ألف جهاز تنفس اصطناعي محلي الصنع، مخصص لوحدات العناية المركزة، والتي قامت بتطويره وإنتاجه خلال فترة قياسية، وفق ما أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي.

فقد أعلن الوزير مصطفى ورانك الأربعاء في كلمة له خلال مشاركته في اجتماع تشاوري وتقييمي نظمته غرفة الصناعة في ولاية قيصري عبر نظام مؤتمرات الفيديو أن تركيا سطرت قصة نجاح من خلال الأداء الذي أظهرته منذ بداية وباء فيروس كورونا حول العالم، وقامت بتفعيل العديد من المشاريع في هذا الصدد.

وقال إن بلاده تمكنت خلال فترة قياسية من إنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي لمراكز العناية المركزة، والتي عانت دول العالم مشاكل في تلبيتها خلال أزمة كورونا.

وأضاف: "قمنا لغاية اليوم بتصدير أكثر من ألف جهاز تنفس اصطناعي لمراكز العناية المركزة، ونقوم بمشاريع ريادية في مجال اللقاح والدواء بقيادة توبيتاك (مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية)".

وأضحت أجهزة التنفس الصناعي داخل غرف العناية المركزة حاجة ملحة للقطاع الصحي، بعد تفشي فيروس كورونا على مستوى عالمي.

وبناءً عليه، وجهت تركيا كوادرها المحلية للبدء بالإنتاج المتسلسل لأجهزة التنفس الاصطناعي بالاعتماد على إمكانياتها الوطنية، في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وبعد أن دخلت الأجهزة فعلياً خط الإنتاج في أبريل الماضي، وجرت عليها الاختبارات اللازمة، أظهرت تفوقاً واضحاً على مثيلاتها المستوردة من الخارج بحسب آراء أطباء قاموا باستخدامها في المستشفيات.