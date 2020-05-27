تركيا.. نهاية حظر التجول في جميع الولايات

شهد منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء انتهاء حظر التجول الذي فرضته السلطات التركية في جميع الولايات التركية منذ 4 أيام ضمن تدابير الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن المواطنين بشكل عام التزموا منازلهم خلال فترة الحظر.

وأضافت أن إجراءات قضائية أو إدارية اتخذت بحق 47 ألفا و831 شخصا انتهكوا قرار الحظر خلال فترة الحظر.

والجمعة، أعلنت السلطات التركية، حظرًا للتجول لمدة 4 أيام خلال عطلة العيد، بين 23 و26 مايو/أيار الجاري.

ومساء الثلاثاء، أعلنت الصحة التركية تسجيل 948 إصابة بالفيروس، لترفع الإجمالي إلى 158 ألفا و762.

وأضافت أن حصيلة وفيات الفيروس ارتفع إلى 4 آلاف و397 إثر تسجيل 28 حالة جديدة.

فيما أشارت إلى ارتفاع حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 121 ألفا و507، إثر تسجيل 1492 حالة شفاء جديدة.