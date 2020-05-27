حصيلة المتعافين من كورونا تناهز 123 ألفاً في تركيا

أعلنت تركيا، الأربعاء، ارتفاع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا إلى 122 ألفا و793، إثر تسجيل 1286 حالة شفاء جديدة.

وأظهرت معطيات وزارة الصحة التركية، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 159 ألفا و797، إثر تسجيل 1035 حالة جديدة.

ووفق المعطيات ذاتها، سجلت تركيا 34 حالة وفاة بكورونا، لترتفع الحصيلة إلى 4 آلاف و431.

وأجرت الوزارة 21 ألفا و43 اختبار كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة إلى مليون و894 ألفا و650.

وتراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة إلى 723، والمرضى الموصولين بأجهزة التنفس الصناعي إلى 331.

وفي تغريدة على تويتر، علق وزير الصحة، فخر الدين قوجه، على المعطيات الجديدة قائلا: "تظهر المعطيات أننا حققنا الاستقرار عبر الحد من المخاطر، وتنبغي مواصلة نجاح شعبنا في مكافحة كورونا".