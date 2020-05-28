أردوغان يعلن رفع معظم قيود كورونا اعتباراً من 1 يونيو

أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان رفع معظم التدابير والقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في البلاد وتخفيف بعضها، وذلك اعتباراً من 1 حزيران/ يونيو المقبل.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الخميس إن حظر السفر بين الولايات الذي فرض في وقت سابق من شهر مارس/ آذار الماضي سيرفع اعتباراً من 1 حزيران/ يونيو القادم.

كما أعلن أن موظفي القطاع العام سيعودون إلى أماكن عملهم، وكذلك الموظفون الذين يقضون إجازة إدارية أو المدرجون ضمن نظام العمل المرن سيعودون إلى العمل العادي اعتباراً من 1 يونيو/ حزيران.

وسيعاد افتتاح المطاعم والمقاهي والمتاحف والمسابح والنوادي الرياضية ومرافق الاستراحة على طرقات السفر، ورياض الأطفال ودور الرعاية النهارية، ومدارس السياقة ومثيلاتها بحلول 1 يونيو/ حزيران أيضاً.

وأوضح أردوغان أنه سيستمر فرض حظر التجول على كبار السن الذين يتخطون 65 عاماً، إلا أنه سيسمح لأصحاب المحلات التجارية من هذه الشريحة العمرية باستئناف أعمالهم شريطة الالتزام بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي وقواعد النظافة.

كما سيتم السماح، وفقاً للرئيس التركي، لمن هم دون الثامنة عشرة من عمرهم بالخروج أيام الأربعاء والجمعة من منازلهم، فيما سيتم السماح لمن هم بين 18 و 20 عاما بحرية الحركة على مدار الأسبوع.

وتضمن رفع القيود أيضاً السماح للنوادي الرياضية وصالات الرياضة داخل المؤسسات والأماكن العامة العمل حتى الساعة 12 ليلا ضمن الشروط الصحية.