تركيا.. استئناف رحلات القطار السريع بين الولايات

أعلن وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو عن استئناف رحلات القطارات فائقة السرعة في إطار خطوات تخفيف التدابير المتخذة ضد انتشار وباء فيروس كورونا.

وقال في تصريح من محطة قطارات العاصمة أنقرة، الخميس: "اليوم نتخذ خطوة مهمة في مرحلة إعادة الحياة إلى طبيعتها، ونستأنف رحلات القطارات فائقة السرعة، وأول قطار سينطلق من أنقرة باتجاه إسطنبول".

وأوضح أن القطارات ستعمل بـ 50 بالمئة من قدرتها الاستيعابية الكاملة، وأن أسعار تذاكر الركوب لن يكون عليها أي زيادة.

وأشار إلى أن الرحلات عبر "القطار الكهربائي" المصنع بقدرات محلية ستبدأ خلال فترة قصيرة.

وأضاف: "كما أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، فإن ارتداء الكمامات والنظافة والالتزام بالمسافة الاجتماعية تعد أمورا أساسية خلال مرحلة إعادة الحياة لطبيعتها، لذلك سيكون ارتداء الكمامات في كافة المحطات والقطارات أمراً إجباريًا".

والأربعاء أعلنت وزارة الصحة التركية بلوغ حصيلة المتعافين من كورونا، 122 ألفا و793، فيما وصل عدد حالات الوفاة إلى 4 آلاف و431.