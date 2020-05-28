تركيا.. استئناف صلوات الجماعة في المساجد اعتبارا من الجمعة

أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، استئناف صلوات الجماعة في مساجد البلاد، اعتباراً من الجمعة، وذلك بعد تعليقها سابقاً ضمن إطار تدابير مكافحة وباء كورونا.

وأضاف في تصريحات، الخميس، أنه سيؤمّ بنفسه المصلين في صلاة الجمعة بمسجد "الفاتح" على الشطر الأوروبي من إسطنبول.

وأوضح أنه سيتم ذبح 1003 أضاحي في المساجد الرئيسية، الجمعة في تمام الساعة 11:00 صباحا (08:00 تغ)، وتوزيع لحومها على الفقراء، شكراً لله على عودة فتح المساجد أبوابها أمام المصلين.

وتابع: "ربما نصلي الجمعة في الأسابيع القادمة في صحن جامع السلطان أحمد وميدانه."

وأفاد أنه سيتم السماح اعتبارا من يوم غد 29 مايو/ أيار، بأداء صلوات الجمعة والظهر والعصر بشكل جماعي في المساجد، ضمن ضوابط محددة، ليتم خلال أسابيع وبشكل تدريجي تطبيق الشيء نفسه بالنسبة لصلوات الفجر، والمغرب والعشاء.

ومنذ 16 مارس/ آذار الماضي، علقت رئاسة الشؤون الدينية التركية أداء الصلوات في المساجد، ضمن تدابير الحد من انتشار الفيروس.

ومؤخراً، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، افتتاح المساجد للعبادة مجددا اعتبارا من 29 مايو/ أيار الحالي.

وبناء عليه، أرسلت وزارة الداخلية مؤخراً، تعميما إلى كافة الولايات في إطار تخفيف الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت في التعميم إنها ستسمح اعتبارا من 29 مايو، بأداء صلوات الجمعة والظهر والعصر في المساجد، ضمن ضوابط محددة.

ويأتي استئناف صلوات الجماعة في المساجد، عقب تراجع انتشار وباء كورونا في تركيا خلال الأسابيع الأخيرة.