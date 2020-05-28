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حصيلة المتعافين من كورونا في تركيا تتجاوز 124 ألفاً

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 28.05.2020 21:18
حصيلة المتعافين من كورونا في تركيا تتجاوز 124 ألفاً

أعلنت تركيا، الخميس، ارتفاع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا إلى 124 ألفا و369، إثر تماثل 1576 مصابا للشفاء.

وأظهرت معطيات وزارة الصحة التركية، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 160 ألفا و979، إثر تسجيل 1182 حالة جديدة.

ووفق المعطيات ذاتها، سجلت تركيا 30 حالة وفاة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 4 آلاف و461.

وعلى صعيد متصل قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في تغريدة على تويتر، إن الإصابات الجديدة ضمن المستويات المتوقعة.

وبيّن قوجة أن معطيات المرحلة القادمة متعلقة بمدى الالتزام بوضع الكمامات والتباعد الاجتماعي.

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