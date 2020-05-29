أردوغان: التأمين الصحي في تركيا نموذج يجذب اهتماماً عالمياً

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن نظام التأمين الصحي في البلاد يشكل نموذجا عالميا ناجحا.

جاء ذلك خلال افتتاح مستشفى "البروفسورة الدكتورة فريحة أوز" الذي بني في 45 يوما في منطقة سنجق تبه بإسطنبول، في إطار مكافحة كورونا.

وأضاف الرئيس أردوغان: "ستجذب مؤسساتنا الصحية ونظام التأمين الصحي في تركيا مزيدا من الاهتمام العالمي كنموذج ناجح بعد فترة الوباء".

ولفت إلى أن وفودا من شتى أنحاء العالم تزور تركيا للاطلاع على نظام التأمين الصحي العام فيها.

وحول التضامن في مكافحة كورونا، قال الرئيس أردوغان: "أرسلنا حتى الآن مساعدات طبية لأكثر من 90 دولة من أصل 190 طلبت المساعدة".

وأكد أردوغان ان تركيا دخلت مسارا تمضي فيه بخطى واثقة نحو أهدافها المنشودة في كافة المجالات، مبينًا أنها ستحقق حتما أهداف 2023 بحلول الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية.

وتابع أردوغان: "مصممون على أن نورث شبابنا، تركيا كبيرة وقوية في الذكرى الـ 600 لفتح إسطنبول التي تصادف عام 2053".